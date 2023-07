Lazio, obiettivo André Silva: alla scoperta dell'attaccante portoghese

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Negli ultimi giorni stanno circolando diverse voci per quanto concerne l'attacco della Lazio. Il nome nuovo è quello di André Silva ex conoscenza del calcio italiano che ha militato nel Milan tra il 2017 e il 2019. Ad onor del vero all'ombra della Madonnina non ha ben figurato e ha realizzato appena 10 gol in 41 presenze.

André Silva: tutti i passaggi della sua carriera

Cresciuto nel Porto ha debuttato il prima squadra nel 2015 per poi rimanere fino al 2017 prima di passare appunto al Milan. Nel corso della sua parentesi italiana ha vissuto anche alcuni mesi in prestito al Siviglia prima di emigrare in Germania dopo prima con l'Eintracht Francoforte e poi con il Lipsia ha riguadagnato consensi vincendo anche due coppe di Germania con il club di proprietà della Red Bull. Tra le sue peculiarità c'è la rapidità ma anche una buona struttura fisica. Non è un bomber di spicco, ma ciò è dovuto anche al fatto che nasce come centrocampista offensivo per poi diventare una vera e propria punta.