Lazio, Oddi: "Lazzari può fare la differenza, anche Marusic si sta adattando"

Fonte: Radiosei

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio ha cancellato la delusione del derby. Contro il Sassuolo i biancocelesti hanno vinto scacciando via i fantasmi di un possibile contraccolpo. A Radiosei Giancarlo Oddi ha commentato la prestazione della squadra di Sarri: "C’è stata una bella reazione con il Sassuolo, non si può dire nulla sulla prestazione della Lazio. Purtroppo hanno vinto anche le altre concorrenti per la zona europea, bisognerà combattere fino alla fine. Le due settimane di sosta sono state importanti per superare il contraccolpo del derby, si è visto contro una squadra ostica e di qualità".

LAZZARI - "L’ho difeso quando era criticato giocando nel suo vero ruolo. Con la sua velenosità e con la sua velocità può fare la differenza. Ha caratteristiche molto offensive, delle sbavature dietro si possono perdonare. Con le dovute accortezze si può imparare. Con predisposizione mentale e volontà si può migliorare, ci si può completare. Anche Marusic non è un vero e proprio terzino, eppure anche lui si sta adattando”.