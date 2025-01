Lazio, Oddi racconta: "Il derby per me è sempre stata la partita della vita"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Il derby non sarà mai una partita come le altre. Lo può raccontare perfettamente Giancarlo Oddi, ex difensore del primo Scudetto della Lazio. Ai microfoni di Radiosei, infatti, ha ricordato le sue gare più belle contro la Roma e le sue emozioni nell'affrontare i giallorossi. Infine, poi, si è soffermato anche sull'attualità e sulla sfida tra Ranieri e Baroni. Di seguito le sue parole.

“Il derby per me è sempre stata la partita della vita, non dell’anno. Vivevo in un quartiere dove avevo tanti amici romanisti, per me la vigilia e il post erano molto tesi. Per tutta la città questa gara è qualcosa di speciale, io ho avuto la fortuna di vincerne più di quanti ne abbia persi. Gli amici mi aspettavano, le prese in giro erano dietro l’angolo, ma è anche il bello di questo evento. I derby che ho giocato io sono state quasi tutte partite equilibrate. Per me era derby anche quando giocavo nel Cesena. Il derby che ricordo con più emozione è quello dello scontro diretto del 72′. Eravamo a pari punti e vincemmo. Loro rischiarono la B fino fine stagione, a noi poi rubarono lo Scudetto. Il derby del gol di Nanni. In quel biennio li vincemmo tutti e 4″.

“Vedo la Roma di oggi in ripresa, credo che Ranieri stia mettendo le cose apposto. Non ho paura se non del fatto che il derby è una partita particolare. La Lazio per me gioca bene, ha un’identità chiara. Non calcolo l’Inter, è andata come è andata, ma la Lazio si è ripresa. I biancocelesti devono essere coerenti con la loro identità, giocare come sanno. Soprattutto, bisogna saper leggere la partita, a seconda delle difficoltà che essa ti propone”.