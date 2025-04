Lazio, ora come si rimonta? Baroni indica la strada per la semifinale

Una sconfitta che pesa soprattutto per le due reti di passivo. La Lazio esce ferita, con una gamba spezzata da Bodo, ma ancora in piedi e con la voglia di reagire in vista della partita di ritorno dell'Olimpico, quando sarà fondamentale la prestazione perfetta per portarsi a casa l'accesso a una storica semifinale di Europa League. Ma come poter rimontare questo Bodo/Glimt? A spiegarlo è il tecnico Marco Baroni, intervenuto così in conferenza stampa.

"Devi trovare un gol subito, magari nel primo tempo, e avere un altro atteggiamento, un'altra aggressività. La prepareremo e faremo questa partita".