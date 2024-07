Lazio, Orsi boccia James Rodriguez: "Non lo prenderei mai!"

TUTTOmercatoWEB.com

Suggestione James Rodriguez. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, alla Lazio sarebbe stato proposto il trequartista colombiano attualmente svincolato. Per parlare del possibile affare è intervenuto l'ex portiere Fernando Orsi ai microfoni di Radio Radio. Secondo lui ai biancocelesti non converrebbe metterlo sotto contratto. Queste le sue parole nello specifico: “James Rodriguez alla Lazio? Non lo prendo mai uno così. Ditemi un campionato in cui la sua squadra non ha potuto farne a meno“.