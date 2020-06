Lazio, Pedro Neto gol e spettacolo: Felipe Anderson finisce ko

Incroci tra ex Lazio in Premier League. Nella giornata di ieri, si è giocata la 30esima giornata del massimo campionato inglese, e al London Stadium di Londra, è andata in scena la sfida tra il West Ham di Felipe Anderson, e il Wolverhampton di Pedro Neto, autore di un bellissimo gol che ha chiuso l’incontro. Il match è terminato per 2 reti a 0 in favore dei Wolves, al sesto posto ora e lanciatissimi, condannando invece gli Hammers al 17esimo e posto in piena zona retrocessione.

GIOIELLO – Assist dall’out di destra e tiro al volo in girata di sinistro per il giovane portoghese, che ormai si sta ritagliando sempre più spazio nello scacchiere di Nuno Espirito Santo da seconda punta. Stagione da dimenticare invece per Felipe Anderson, autore quest’anno fin qui di 1 solo gol e di 4 assist. I due si erano trovati nella stagione 2017/2018 in biancoceleste, quando Neto arrivò con Bruno Xordao dal Braga, di fatto vedendo pochissimo in campo, a differenza del brasiliano. Ora però, se uno è impegnato a lottare per non retrocedere nell’ovest di Londra, l’altro sogna la Champions nel nord d’Inghilterra. Felipe Anderson e Pedro Neto: destini diversi ma di nuovo incrociati.

