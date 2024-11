Lazio, Pellegrini: "La fame non deve mancare mai!". E poi cita Pedro...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La forza di questa Lazio, ciò su cui ha lavorato di più Marco Baroni è la voglia di fare gruppo, di trasformare una squadra di calcio in una famiglia pronta a dare tutto l'un per l'altro. Non stupiscono, quindi, le parole di Luca Pellegrini pronunciate ai microfoni del Tempo, quando sottolinea la grinta che la rosa biancoceleste mette in campo in ogni partita:

"Innanzitutto vincere aiuta a vincere, questo me l’hanno insegnato alla Juve. La cosa che non deve mancare è la fame, come la scivolata con il Porto di cui abbiamo parlato. Di lottare su ogni pallone, quell’atteggiamento lì in questo gruppo vedo che sta crescendo nel modo giusto. Quanto ti giri verso il compagno vedo la stessa fame negli occhi. Io muoio per te, tu muori per me. L’esempio è Pedrito che nelle ultime partite ha corso come un ragazzino di vent’anni".