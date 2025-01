Lazio | Petrucci (Sky): "Casadei non ancora chiuso. Fazzini? Vediamo..."

TUTTOmercatoWEB.com

Matteo Petrucci, giornalista di Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per parlare della situazione Casadei, della sfida con la Real Sociedad, dell'assenza di Patric e delle altre mosse biancocelesti sul mercato. Ecco di seguito le sue parole: "Da Torino sono ottimisti, c'è l'accordo con il Chelsea su prezzo e formula. La Lazio aveva superato il Torino, ma non aveva l'accordo sia per la formula sia sulla percentuale sulla futura rivendita. Con il Torino sarà del 30-40%, per i biancocelesti era troppo alta. Il giocatore era molto combattuto. Non mi risulta che la Lazio abbia intenzione di rilanciare. Il calcio va in questa direzione, con le percentuali di rivendita, e non sempre questo fa abbassare il prezzo del cartellino. Mercato chiuso? No. Arriverà qualcuno. La situazione legata a Fazzini non è chiusa, ci sono margini per riaprire. Vediamo come va a finire l'affare Casadei, il Torino non ha ancora chiuso. Quello di Fazzini rimane un nome da monitorare, ma non prenderà un giocatore tanto per prenderlo. Fagioli? Non credo, anche se la Juventus lo sta offrendo in giro. Non rientra nei piani di Motta, ma al momento non ho avuto voci di trattative. Real Sociedad? Squadra con meno qualità rispetto a qualche anno fa, ma comunque pericolosa. Loro si giocano parecchio, ma la Lazio è più forte. Penso verranno aggregati un paio di calciatori della primavera. Patric? La terapia conservativa avrebbe dovuto risolvere il problema al tendine nel giro di un mese, ma non è così. Tra giovedì e venerdì farà un controllo strumentale, c'è il rischio che debba operarsi. Non è sicuro, però esiste la possibilità di doverci rinunciare a lungo. Il Piano B è intervenire sul mercato, ci sono ancora dieci giorni. Il piano C invece prevede Marusic centrale con il reintegro di Hysaj".