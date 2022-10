Lazio, Ponciroli attacca Sarri: "Mi infastidisce, spero che Gasperini..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

La sfida tra Atalanta e Lazio sarà una grande occasione per i biancocelesti per dimostrare le loro qualità e la loro forza, anche senza un punto di riferimento come Ciro Immobile. La squadra di Maurizio Sarri cercherà di portare a casa una vittoria importante che, in queste condizioni, avrebbe valore doppio. A tifare contro il tecnico della Lazio è, però, il giornalista Fabrizio Ponciroli, intervenuto duramente ai microfoni di TMW Radio:

"Dispiace per Immobile anche perché è in corsa per diventare l’ottavo giocatore a superare quota 200 gol. Per l’Atalanta sarebbe l’ennesima sfida per dimostrare che si può sognare qualcosa in grande. A me il contorno Sarri non piace, sul campo sta facendo benissimo, le sue continue lamentele dal campo al calendario mi infastidiscono e per questo mi auguro che Gasperini possa dare una lezione di calcio a Sarri".