Lazio Primavera, Calori: "Bene l'atteggiamento, i ragazzi hanno dato tutto. A Lecce..."

La Lazio Primavera, al "Fersini", si è imposta sul Cesena per per 4 a 2. Queste le parole di Alessandro Calori, allenatore delle baby aquile, ai microfoni dei cronisti presenti al termine della gara: "Il primo tempo penso sia stato ottimo, potevamo chiuderla ma non lo abbiamo fatto. Annusi il pericolo quando non la chiudi, può succede che abbassi l’attenzione. La stanchezza e la bravura dell’avversario hanno rimesso in gioco la partita. Siamo stati bravi a riprenderla con determinazione anche con i ragazzi che sono subentrati, con atteggiamento da squadra sapendo anche soffrire. I ragazzi hanno utilizzato tutte le energie per poter portare a casa il risultato e questa cosa mi è piaciuta".

4-3-1-2 - "Gli infortuni di Mancino e Castigliani mi hanno costretto a giocare con questo modulo. Non avendoli a disposizione sono stato costretto ad avvicinare due attaccanti che hanno fisicità e struttura. Crespi ha profondità e Etienne sta crescendo, dietro ho messo Shehu che ha qualità tecniche. Abbiamo sfruttato il palleggio in campo e le qualità dei due davanti".

RUGGERI - "È un ragazzo interessante. Un difensore del 2004 che viene da una situazione difficile. L’ultima partita non pensavo nemmeno che potesse giocare oggi poi si è ripreso subito, ha fatto bene giocando in maniera attenta e pulita. Ha fatto anche gol. Infortuni? Molti alle caviglie, sono infortuni da trauma e non da lavoro fisico. È un’anomalia e i tempi di recupero sono lunghi. Mancino ha avuto un attacco febbrile e ha ripreso ieri ma non era in condizione di poter venire con noi. Troise in nazionale ha avuto un problema alla spalla, deve fare i controlli. Purtroppo sono cose che ci stanno".

FURLANETTO - MORETTI - "Alternanza? Non avendo attaccanti l’unico che ho del 2002 è Shehu. È un fatto di ruoli e devo guardare al bene della squadra è ovvio che sono giocatori importanti. Moretti sta facendo bene. Questa cosa fa parte della loro crescita. Crespi e Tare? Sono delle conseguenze, dagli infortuni è nato un nuovo modo di giocare. Loro sono bravi, lavorando si accorgono che crescono e acquistano sicurezza. Sta noi metterli nella condizione di farli rendere al massimo".

LECCE - "Ci sono insidie perché loro fanno la Primavera 1. Noi dobbiamo cercare di proseguire questo percorso e ce la metteremo tutta per farlo, vorrei dare la possibilità di giocare anche a qualche altro ragazzo per sfruttare tutta la rosa e poi pensiamo all’Ascoli. A Lecce ci andiamo con l’intento di passare il turno e non per fare un viaggio".

