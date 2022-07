Lazio, prof. Ranzato: "Contento della prima settimana. Luka Romero impressionante"

Fonte: Lazio Style Channel

"Sono molto contento della prima settimana di lavoro". Questo il bilancio del professore Davide Ranzato fatto ai microfoni di Lazio Style Channel. Il preparatore atletico della Lazio ha parlato all canale tematico biancoceleste del lavoro che stanno effettuando i giocatori ad Auronzo di Cadore: "Conosciamo la maggior parte dei ragazzi e loro conoscono la metodologia del mister e dello staff. Le cose sono molto più facili e semplici dello scorso anno. Per questo motivo ci sentiamo più uniti, più famiglia. La palestra è stata predisposta con qualche attrezzo in più. I ragazzi trovano un circuito dove possono attivarsi e lavorare in maniera specifica individuale. Come nella Formula 1, questo lavoro serve a mettere la "macchina in assetto". Abbiamo fatto dei test isometrici, poi altri riguardanti la forza aerobica e nei prossimi giorni ce ne saranno altri di tipo posturale. Nello staff sono state inserite le figure di un podologo e di un dentista proprio per migliorare questi aspetti. Le strutture dei ragazzi sono completamente diverse, in palestra cerchiamo di concentrarci sui movimenti specifici, le lacune a livello reattivo-cordinativo. Gli atleti possono sempre migliorare, soprattutto dal punto di vista della flessibilità. Le abitudini fuori dal campo? Fortunatamente sono tutti professionisti, i dati importanti per il recupero (sonno e alimentazione) sono buoni. Per loro è lavoro, sono molto attenti su tutto. Il loro approccio al lavoro dipende sempre dagli obiettivi che si pongono. Se manca la fame manca tutto. Individualmente ci deve essere la voglia di arrivare, noi vorremmo che diventi un obiettivo collettivo".

LUKA ROMERO - "Per esempio lo scorso anno Luka Romero è arrivato con una struttura da costruire. Lui è molto giovane, ma è molto determinato e ha molta fame. Quest'anno è venuto costantemente per lavorare sul fisico per mettere massa senza perdere esplosività e reattività. Dall'anno scorso ha preso 7 kg di muscoli. Nei test abbiamo visto che ha migliorato la forza del 35%, un upgrade impressionante".

CASALE - "Essendo uno degli ultimi arrivati dobbiamo ancora effettuare alcuni test. La sua struttura è formidabile, sicuramente bisogna lavorare sui dettagli come la reattività e la cordinazione. Il mister richiede questo. Per il resto mi sembra un ragazzo già costruito, deve mantenere questa struttura".