Lazio, prolungata nuovamente la scadenza del voucher: ecco la nuova data

I tifosi della Lazio potranno acquistare il merchandising utilizzando il voucher emesso per il rimborso dell'abbonamento della stagione scorsa, presso lo Store in via di Propaganda, fino a lunedì 30 novembre. Così la società capitolina ha voluto agevolare i propri supperters che ancora non possono seguire i propri beniamini dallo stadio. Difficilmente il buono potrà essere utilizzato per acquistare i biglietti, così il club ha comunicato, attraverso una nota ufficiale, lo spostamento della data di scadenza.