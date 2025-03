Lazio, Provstgaard: "La società ha un progetto per me. Isaksen? È bello avere..."

È arrivata la sosta per le nazionali e sono molti i calciatori della Lazio che sono stati convocati. Tra questi, c'è Oliver Provstgaard. Arrivato durante la sessione invernale di calciomercato, il centrale danese e capitano della nazionale Under 21 è ancora un oggetto misterioso, ma la società ha scelto di puntare su di lui per un progetto a lungo termine. Ora è il momento di ambientarsi, poi arriverà il suo momento.

L'ex Vejle, in ritiro con la propria nazionale, è intervenuto ai microfoni di ViaPlay per raccontare del suo trasferimento alla Lazio. Ecco di seguito le sue parole: "Non mi stresso più di tanto. Passando dal Vejle alla Lazio ho fatto un grande cambiamento, è normale non giocare direttamente nella formazione titolare. So bene che la società ha un progetto per me e che con me è stato siglato un accordo lungo. Sono contento dei passi che ho fatto finora".

A Roma, Provstgaard ha trovato il suo connazionale Isaksen, il quale è stato molto importante per l'ambientamento del difensore centrale, soprattutto all'inizio: "Ci sono stati alcuni giorni in cui sono dovuto andare nella sua stanza degli ospiti per dormire e mangiare. È sempre bello avere un compagno di squadra che si prende cura di te”.