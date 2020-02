Lazio, Radu nella storia: agguantato Favalli per presenze in A

La Lazio batte l'Inter e si prende il secondo posto in classifica. I biancocelesti continuano a sognare in grande e a volare. In questa squadra giovane e smaliziata, non può mancare l'esperienza di un senatore come Stefan Radu. Il difensore romeno è uno dei fedelissimi di Inzaghi che difficilmente rinuncia a lui. Il numero 26 sta riscrivendo, gara dopo gara, tutti i record e le statistiche. In dodici anni di Lazio, Radu è diventato il calciatore straniero con più presenze con l'aquila sul petto. Con il match di ieri sono 370 le gare giocate con la maglia biancoceleste. Il terzo posto di Paolo Negro dista appena sei lunghezze, mentre più lontani sono Wilson (394) e Favalli (401). Proprio l'ex capitano dei capitolini, però, è stato raggiunto ieri per presenze in Serie A. Radu ha eguagliato le 298 gare di campionato e quota 300 è sempre più vicina.

