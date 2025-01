Lazio - Real Sociedad | E se arrivasse un pareggio? La statistica riporta al 2007

L'ultima gara europea della Lazio giocata all'Olimpico è finita in pareggio. 0-0 contro il Ludogorets, in una partita in cui si poteva decisamente strappare qualcosa in più. Pensando al campionato invece, anche in quel caso la squadra di Baroni è reduce da un pareggio (contro il Como per 1-1). Un dato interessante che fa buttare un occhio al passato: come evidenzia l'edizione odierna del Corriere dello Sport, se dovesse pareggiare stasera, potrebbe chiudere in parità tre match casalinghi consecutivi per la prima volta dal 2007 (quattro in quel caso).