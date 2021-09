Lazio - Roma, Delvecchio teme Immobile e ricorda Nesta: "Io vivevo bene i derby, mentre lui..."

È il giorno del derby. Gara attesa e desiderata, alle 18 di questo pomeriggio arriverà il fischio d'inizio. E poi sarà battaglia. Marco Delvecchio conosce bene le stracittadine tra le due romane e ne ha parlato in un'intervista in cui ha "viaggiato" tra presente e passato. Tra la sua Roma e quella di Pellegrini, che ha elogiato sottolineandone il meraviglioso inizio. L'ex giallorosso, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha visto in Immobile il principale pericolo della Lazio: "Mi prendo chi fa gol. Occhio". Sulla gara in sè, invece, non si è sbilanciato, sottolineando tuttavia il proprio desiderio: "Speriamo tanto che vinca la Roma, ne ha la possibilità, ha l’allenatore giusto e i calciatori che possono fare la differenza. Ma vedo equilibrio". Infine, una battuta su Alessandro Nesta: "Ale (Nesta, ndr) è un caro amico, con lui scherzavo sempre in Nazionale. Succedeva che io vivevo bene i derby, lui male. Gli capitò anche con Montella".

