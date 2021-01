Lazio - Roma, un derby a tinte spagnole: da Reina a Luis Alberto, passando per Pau Lopez e Villar

Sarà un derby a tinte spagnole quello che andrà in scena venerdì sera all'Olimpico. Sono diversi i nativi in terra iberica, e che tanto stanno facendo bene, di Lazio e Roma che si sfideranno nella stracittadina. Reina, Luis Alberto e Patric fanno parte del gruppo biancoceleste, con i primi due che nelle ultime partite si sono dimostrati decisivi per la propria squadra. Lo scorso 29 febbraio la Lazio schierò per la prima volta 3 spagnoli dal primo minuto, con Luis Alberto, Patric e Jony, mentre quest'anno con il portiere ex Liverpool non è più una novità. Poteva anche aumentare il bacino di spagnoli in organico se il tanto inseguito David Silva fosse alla fine sbarcato nella Capitale sponda biancoceleste, così come Borja Mayoral alla fine andato ai rivali della Roma. Insieme a lui in giallorosso ci sono Pau Lopez, Villar, Carles Perez e Pedro, con quest'ultimo a fare un po' da chioccia agli altri. Oltre all'ex Barcellona, chi sta ben figurando è certamente Villar oltre a Pau Lopez che ha ripreso posto tra i pali complice l'infortunio di Mirante disputando un'ottima gara contro l'Inter. Il derby è alle porte, si preannuncia una sfida 'caliente'.