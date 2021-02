Lazio - Sampdoria, Lulic: "Torno per vincere, la mia condizione migliora"

LAZIO-SAMPDORIA - Bentornato, Senad! Lulic torna titolare contro la Sampdoria nel giorno del compleanno di Immobile, a cui toglie la fascia di capitano. Le sue parole nel pre partita a Lazio Style Channel: "Ora ho qualche allenamento di più e allenandomi con continuità sono migliorato nella mia condizione. Sono felice di essere tornato dal primo minuto. Oggi torno e levo la fascia a Immobile nel giorno del suo compleanno? È un caso (ride, ndr), è il compleanno di Ciro e gli abbiamo fatto tutti gli auguri. Al di là di chi è capitano, oggi sono tre punti fondamentali. Abbiamo preparato bene la sfida che sarà con un avversario tosto, dobbiamo vincere. Nella gara d'andata non meritavamo di perdere 3-0. Abbiamo analizzato la prima sfida stagionale con i blucerchiati e dobbiamo fare meglio".

Il capitano a Sky Sport ha detto: "E' stato un anno difficile pieno di sacrifici, ma sono felice di poter scendere in campo oggi dal primo minuto dopo più di un anno. Le ultime partite sono subentrato negli ultimi minuti, mi serviva qualche allenamento in più con la squadra. Oggi la condizione fisica c'è e sono pronto. Noi ci concentriamo sulla partita di oggi. Vogliamo dimostrare che non siamo quelli dell'andata. Poi da domani penseremo alla Champions".