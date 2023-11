Lazio, Sarri: "Siamo da metà classifica. Solo se miglioreremo potremo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine della partita tra Lazio e Salernitana, vinta dai granata per 2-1 grazie alle reti di Kastanos e Candreva, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa commentando la prestazione dei suoi ragazzi ma, soprattutto, ridimensionando quelli che sono gli obiettivi della squadra: "Certe prestazioni non si possono giustificare neanche con il calendario. Per me ci sono troppi giocatori che non stanno rendendo. Se la Lazio gioca così è inutile parlare di alta classifica, farà una tranquilla metà classifica. Al momento delle prestazioni all'altezza la Lazio potrà avere degli obiettivi".