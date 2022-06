Lazio, Sarri spinge per Peruzzi: la risposta dell’ex portiere

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Cambiamenti in vista per la Lazio. Non solo sul mercato nel tentativo di rinforzare la squadra a disposizione di Sarri, ma anche all'interno del club. Come ampiamente anticipato dalla nostra redazione, sembra destinato ormai ad entrare in società l'ex ds della Salernitana Angelo Fabiani che dovrebbe occuparsi del settore giovanile. Il tecnico della Lazio aveva provato a riportare in biancoceleste anche Angelo Peruzzi, ex portiere e club manager. Nonostante la grande stima di Sarri, Peruzzi si è trovato costretto a declinare la proposta. Come riporta Leggo.it, alla base del rifiuto ci sarebbe l'incompatibilità con il ds Tare.