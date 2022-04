Lazio-Sassuolo, Milinkovic top class: e la società lo esalta - VIDEO

Corre, lotta, difende, attacca, rifinisce, imposta, salta di testa e fa gol. Avete mai visto un centrocampista così? La Lazio si e se lo tiene stretto. Nel match contro il Sassuolo, Sergej Milinkovic ha dato l'ennesima dimostrazione della sua forza e della sua classe. Un Sergente versione top class che in novanta minuti di battaglia sbaglia poco e niente. Impeccabile in fase difensiva, sempre preciso in appoggio e in costruzione. Il serbo per lunghi tratti sembra disputare uno sport diversi risposto agli altri 21 in campo. La ciliegina sulla torta è il gol del 2-0 su assist di Luis Alberto. La società biancoceleste ha esaltato il suo numero 21 con un video delle sue migliori giocate pubblicato su Instagram: "Questo è il Paradiso".