Lazio seconda miglior difesa della Serie A: adesso è un punto di forza

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Tra i segreti dell'ottimo avvio della Lazio in campionato c'è senz'altro una rinnovata solidità difensiva. Spesso nelle ultime stagioni era stato il tallone d'Achille della formazione biancoceleste, adesso invece il vento sembra essere cambiato. In sette partite di campionato la formazione romana ha incassato appena cinque reti tenendo la porta inviolata in ben tre occasioni. Anche questo dato è di estrema importanza se si pensa alla fatica con cui lo scorso anno si riusciva a conseguire questo obiettivo. A pari merito con gli uomini di Sarri ci sono la capolista Napoli e la Juventus, mentre solo l'Atalanta ha fatto meglio con soli tre gol subiti. Una crescita importante, merito anche della sicurezza che hanno saputo dare i nuovi innesti Romagnoli e Casale e alla crescita sempre più importante di Patric. Da non trascurare Provedel che con le sue parate ha spesso evitato diverse situazioni pericolose. L'unica eccezione negativa è stata la parentesi in Danimarca contro il Midtjyllland con la cinquina subita senza di fatto scendere in campo. In generale in Europa League sono già sette le marcature patite dagli aquilotti nei primi due match disputati. Davvero troppe per chi vuole fare strada nella competizione internazionale. Fortunatamente c'è tempo e modo di rimediare e di riassettare la difesa sui livelli della Serie A.