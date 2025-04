Lazio, senti Cassano: "Baroni va solo ringraziato! Lotito e Fabiani invece..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Durissimo attacco di Antonio Cassano nell'ultima live di 'Viva El Futbol', con Lele Adani e Nicola Ventola. L'ex attaccante ha parlato del lavoro di Baroni fatto fin qui alla Lazio, che secondo lui andrebbe solo valorizzato e supportato. Queste le sue parole, dirette verso la società: "Baroni sta facendo un lavoro eccezionale. Ma Lotito e Fabiani, a cui ho fatto i complimenti, hanno detto: 'A fine stagione valuteremo'. Io dico a loro, che state dicendo? La Lazio è una squadra normale, è a -1 dalla Champions: cosa volevate? Invece di dire 'bravo' a Baroni, che ha valorizzato Isaksen, Gila, Rovella, che ora è titolare pure in Nazionale, Zaccagni e gli altri, lo metti in discussione? E sempre per pararti... Questo non mi piace. Salvo poi il piazzamento finale, Baroni va solo ringraziato e valorizzato. Gli si deve rinnovare anche il contratto, la base c'è. Vuoi dare via Baroni? Ok, allora prendi Guardiola. Ce la fai? No... Baroni, il mio 'chapeau' sei tu".