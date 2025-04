Lazio, Share the Good anche al derby: ecco dove saranno le postazioni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il derby è da sempre una partita dal ricco contenuto emozionale, un'occasione per fronteggiarsi con l'altro volto della Capitale nel segno del calcio, della passione e dell'amore per la propria squadra di calcio. Ma non solo. La stracittadina, infatti, offre anche l'opportunità di lanciare messaggi di rilievo nazionale e internazionale, motivo per cui la Fondazione S.S.Lazio ha confermato in occasione della partita contro la Roma la raccolta Share the Good con due postazioni: a Piazzale Dodi e in Viale dei Gladiatori.

