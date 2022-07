Lazio, tanti auguri Pedro: un campione senza tempo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Un campione senza tempo che in carriera ha vinto tutto e adesso si è messo a disposizione di Sarri e della Lazio. Pedro Eliezer Rodríguez Ledesma spegne oggi 35 candeline. Dopo una carriera di successi e trofei con le maglie di Barcellona e Chelsea, l'attaccante spagnolo è volato in Italia per gli ultimi anni della sua carriera. In giallorosso non l'hanno saluto apprezzare e su di lui è piombata, da vera rapace, l'aquila biancoceleste. Pedrito ha conquistato subito il cuore dei tifosi laziali prima con il gol nel derby, poi con le giocate di altissimo livello messe in mostra dal 9 che ha chiuso il primo anno di Lazio con 41 presenze, 10 gol e 5 assist. Numeri importanti per un giocatore che continua a dare il meglio di sé nonostante l'età che avanza, esempio per i giovani, punto di riferimento dello spogliatoio e idolo dei tifosi che sperano di cantare a lungo il celebre ritornello di Raffaella Carrà.