Lazio, Tommaso Paradiso e il tris di Immobile: "Fate pace con Re Ciro, purtroppo per voi..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Una Lazio in forma smagliante vince contro il Genoa e fa festeggiare tutti i tifosi biancocelesti che, al Ferraris o a "distanza", hanno ammirato un convincente poker. Tra questi, anche Tommaso Paradiso. Il cantante, ex frontman dei TheGiornalisti, è lazialissimo e ovviamente non ha mancato l'appuntamento con la sfida della squadra di Sarri contro i "Grifoni". Su Instagram ha voluto condividere il gol di Ciro Immobile, aggiungendo un commento polemico rivolto a chi, da settimane a questa parte, ha criticato fortemente il bomber della Lazio, come fosse quasi il solo "colpevole" della mancata qualificazione dell'Italia a Qatar 2022. "Fate pace con Re Ciro, purtroppo per voi gioca nella Lazio", ha sentenziato Tommaso.

TORNA ALLA HOMEPAGE