Lazio - Torino, Ansaldi: "Stasera sfida difficile, ma vogliamo i 3 punti"

Cristian Ansaldi, esterno del Torino, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per presentare la gara di questa sera contro la Lazio: "Ogni partita è una finale, oggi inoltre ci aspetta una gara difficile. Sappiamo quanto sarebbero importanti questi tre punti per noi. Lavoriamo sempre per farci trovare pronti dal nostro tecnico". Poi a DAZN: "Ogni partita è una finale, questa di stasera è molto importante. Sappiamo l’importanza, la Lazio gioca un bel calcio, bisogna essere concentrati".



