Lazio - Torino, Nicola: "Biancocelesti collaudati, manderò in campo i migliori"

Dopo mesi passati in Tribunale tra ricorsi e controricorsi, Lazio - Torino si gioca. Domani serà i biancocelesti ospiteranno all'Olimpico il Torino nel recupero della 25^ giornata di Serie A. Davide Nicola ha presentato in conferenza stampa il match, importantissimo per la salvezza dei granata: "Riportare calma nello spogliatoio? Non è questione di calma, è questione di energia. Non abbiamo dosato il giusto livello di energia nelle ultime due gare. Volevamo tutto e subito. Abbiamo però fatto tanti punti, questo deve darci consapevolezza. Bisogna avere il livello giusto di attivazione, esprimendoci con serena consapevolezzao avere il giusto livello di attivazione, esprimendo noi stessi attraverso una serena consapevolezza. Dopo il confronto coi tifosi c'è stata un'analisi. Analizziamo sempre la parte emotiva e quella tecnico-tattica. E' importante capire se sei nella modalità giusta che ti fa esprimere le potenzialità. Ci è mancato per l'eccessiva voglia. Il confronto coi tifosi è stato importante, abbiamo sentito un certo tipo di messaggio e ci ha fatto capire che va trovato il giusto livello di energia senza andare fuori giri".

SALVEZZA - "Il risultato dei giallorossi, diretti concorrenti, per Nicola non modifica la situazione in casa granata: "Il pari del Benevento non ci cambia le cose. Facciamo le stesse considerazioni: sappiamo che ci servono due punti. Nelle ultime due partite abbiamo dimostrato che un livello di energia eccessivo ti fa essere più contratto. E quindi lavoriamo su noi stesso, Sono sicuro che i ragazzi dimostreranno di essere quelli che sono stati sempre. E' chiaro che per chi deve completare il percorso salvezza abbia delle difficoltà. Abbiamo visto che non è facile per nessuno, è una questione di motivazione e consapevolezza. La preparazione alla gara, dopo il risultato del Benevento non cambia, siamo al lavoro per dimostrare le nostre potenzialità. E pensiamo solo alla partita più vicina, che è la più importante. Non ci cambia non essere costretti a vincere, ci prepariamo sempre con lo stesso approccio, vogliamo solo esprimere noi stessi, è il nostro obiettivo a prescindere dai risultato".

LA LAZIO - "I punti di forza della Lazio? Mi interessano più i nostri, che più volte abbiamo dimostrato. La Lazio è un gruppo consolidato, gioca assieme da anni. Verticalizzano immediatamente, è una squadra che si conosce. Ma a noi interessa soprattutto esprimere noi stessi. Belotti diffidato? Per noi è importante, è esperto, se giocherà saprà gestire le proprie energie mentali. Vediamo chi giocherà. Di certo manderò in campo la formazione migliore, pensando non solo ai titolari ma anche ai cambi. Ci sono due partite ravvicinate ma intanto affrontiamo quella di domani, contro una squadra competitiva, con chi è a disposizione, portando la nostra identità e sano entusiasmo per dimostrare i valori che ci devono permettere di raggiungere un obiettivo che abbiamo dimostrato di meritare. Con lo Spezia non è stata questione di paura ma di energia eccessiva: è quando vuoi una cosa talmente tanto che diventi contratto anziché fluido".