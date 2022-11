Lazio, Trevisani: "Dopo una settimana devastante la squadra ha risposto"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Tra mille difficoltà la Lazio ha vinto il derby. Nonostante le assenze, nonostante l'eliminazione dall'Europa League, la squadra di Maurizio Sarri ha messo tutto da parte e ha battuto 1-0 la Roma, regalando una grande gioia ai propri tifosi. Riccardo Trevisani ai microfoni di Pressing ha evidenziato i meriti della difesa: "Otto gol subiti, seconda difesa del campionato e, a parte Romagnoli non è che gli altri nomi siano così altisonanti. Quindi la Lazio è una squadra che gioca di reparto, nel derby anche aiutata da Ibanez, ma mancavano Immobile e Milinkovic, nella settimana in cui viene eliminata dall’Europa League contro il Feyenoord con cui la Roma aveva vinto la Conference League, cioè una settimana psicologicamente devastante, la squadra ha risposto, è entrata in campo molto bene e sfrutta anche il non gioco della Roma".