Lazio-Triestina, le probabili formazioni: Basic in vantaggio su Luis Alberto

Fonte: Da Auronzo di Cadore: Edoardo Zeno

AURONZO - Dopo la manita rifilata agli sloveni del Dekani, la Lazio torna in campo per la teerza amichevole stagionale. Allo Zandegiacomo di Auronzo arriva la Triestina, che ha chiuso lo scorso campionato di Serie C al quinto posto in classifica. Si alza il livello per Sarri che sta studiando il miglior undici da mandare in campo. Maximiano verso la conferma tra i pali, in difesa possibile esordio per Romagnoli in coppia con Casale. Sulle corsie Lazzari e Marusic favoriti, ma occhio a Hysaj che può giocare da entrambe le parti. In cabina di regia probabile esordio dal 1' per Marcos Antonio. Basic in vantaggio su Luis Alberto, mentre lì davanti può riposare Pedro.

LA PROBABILE FORMAZIONE

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Marcos Antonio, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

Pubblicato il 16/07 alle 20.30