Lazio, tutto pronto per la grande festa: la società svela gli orari e i dettagli

Per mezzo di un comunicato ufficiale sul proprio sito, la Lazio ha svelato tutti i dettagli della festa che andrà in scena all'Olimpico per celebrare i dieci anni dalla vittoria 26 maggio e salutare, come merita, Stefan Radu. Di seguito il comunicato del club biancoceleste.

"Domani alle ore 18:00 la Prima Squadra della Capitale scenderà in campo per affrontare la Cremonese nella gara valida per la XXXVII giornata del campionato Serie A TIM. Sarà un lungo pomeriggio da vivere tutti insieme allo Stadio Olimpico. Proprio per questo, l’apertura dei cancelli è stata fissata per le ore 15:30 al fine di consentire ai 60.000 spettatori di avere maggiore tempo a disposizione per riempire gli spalti.

Dalle ore 17:00, infatti, si susseguiranno una lunga serie di eventi dentro e fuori il rettangolo verde per festeggiare tutti insieme il decennale della vittoria della Coppa Italia del 26 maggio 2013, ma anche per avvicinarci alla sfida di campionato con la Cremonese e poi, al termine dell’incontro, rendere il giusto omaggio a Stefan Radu, che domani entrerà per l’ultima volta all’Olimpico da calciatore della S.S. Lazio.

Ci sono tutti i motivi, quindi, per raggiungere in anticipo lo stadio, prestando anche massima attenzione al percorso: sarà necessario studiare bene le varie chiusure a causa dell’arrivo del Giro d’Italia a Roma. “La tappa si snoderà tra l`Eur (dove è fissata la partenza, altezza Quadrato della Concordia) e Ostia (con andata e ritorno sulla Colombo) e poi il Centro storico, con arrivo ai Fori Imperiali attorno alle 18:45”, si legge sul Comune di Roma".