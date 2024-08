Lazio, un minuto di silenzio prima dell'allenamento: l'annuncio

La Lazio, con un post sui social, ha reso noto che la prima squadra maschile, quella femminile e la Primavera hanno osservato un minuto di silenzio prima di iniziare l'allenamento per ricordare la scomparsa di Eriksson. Questo quanto si legge sotto il post: "Le prime squadre maschili e femminili della S.S. Lazio rendono omaggio a Sven-Göran Eriksson con un minuto di silenzio prima dell'allenamento di oggi".

The S.S. Lazio male and female first teams pay homage to Sven-Göran Eriksson with a minute of silence prior to today's training session pic.twitter.com/P5TIQtcocM