TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Poche ore al fischio d'inizio di Lazio-Venezia. Grande attesa per la prima giornata di Serie A in uno Stadio Olimpico che ospiterà circa 34 mila cuori biancocelesti. Ci saranno anche i tifosi lagunari. Per il settore ospiti infatti sono stati venduti in totale 454 biglietti.