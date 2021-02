Lazio, Veron incita: “Notte importante”

“Notte importante per la Lazio. É la notte della Coppa dei Campioni”, ha scritto Juan Sebastian Veron su Instagram. Didascalia a corredo di un video di un suo gol, quello dell’aprile del 2000 contro il Valencia. Un tiro impressionante per vincere 1-0, risultato che comunque non premiò la banda biancoceleste dopo il 5-2 rimediato dagli spagnoli nel match di andata. Tifosi scatenati con la Brujita, la Lazio conta un tifoso in più dall’Argentina. Magari l’uomo decisivo della partita contro il Bayern sarà Correa, il suo figlioccio cresciuto nell'Estudiantes. Tutti lo sperano.