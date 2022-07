Lazio, week-end di relax: per Anderson fuga d'amore in Grecia. E Luis Alberto... - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Concluso il ritiro ad Auronzo di Cadore, i giocatori della Lazio ha qualche giorno di relax prima della ripresa del lavoro a Formello, fissata a lunedì 25 luglio alle 18.30. I biancocelesti ne hanno approfittato per trascorrere un po' di tempo con le loro moglie, o comunque in famiglia. È il caso, ad esempio, di Felipe Anderson che, "fresco" di matrimonio, ha ritrovato la sua Lohanne con cui è partito alla volta della Grecia. Luis Alberto, invece, sta passando qualche giorno tra divertimento e riposo con la moglie e i due figli. Una foto condivisa da Patricia mostra il centrocampista spagnolo intento a tuffarsi in acqua in uno splendido resort nella zona di Cadice. Gita in barca per Zaccagni, mentre Marusic ha riabbracciato nuovamente la sua fidanzata Milica: i due sembrano aver optato per qualche giorno in Serbia.

