Lazio Women, Castiello: "Serve più tranquillità in campo. E sulla classifica..."

Intervenuta ai microfoni di Lazio Style Radio, Antonietta Castiello ha parlato dell'ultima vittoria contro il Perugia. La giocatrice della Lazio Women ha spiegato: "Non sarebbe stato facile di testa affrontare l'ultima in classifica dopo aver battuto la prima, lo sapevamo. Siamo entrate con il tipico approccio di chi pensa che la partita sia facile. Abbiamo avuto qualche difficoltà nel primo quarto d'ora, ma poi abbiamo cambiato subito e poi da lì sono arrivati i tre gol. Il Perugia fa un fuorigioco altissimo, non abbiamo mai incontrato nessuna squadra così. Dobbiamo migliorare con la tranquillità in campo, abbiamo sempre venti minuti in cui siamo troppo frenetiche. Questo ci fa sbagliare cose che in allenamento non sbaglieremmo. Dobbiamo star serene dal primo minuto al 90'. Bisogna credere anche di più in noi stesse, possiamo fare belle giocate. Classifica? Quando è bella la guardiano (ride, ndr). Fino a due giorni fa no, perché non volevamo fasciarsi la testa. Ora vediamo anche il anticipi di sabato, e poi si vedrà a fine stagione".

PROSSIMI IMPEGNI - "Prossimo avversario il Chievo? È la squadra che gioca meglio a calcio. Ha il problema dai venti metri in poi che non tira molto. Ho visto che hanno fatto vittorie che noi non ci aspettavamo, non è assolutamente una squadra da sottovalutare, anzi. Fase difensiva? Siamo migliorare in quello, ed è la prima cosa che si vede. Non subire gol è quasi più bello di saperlo fare. Stagione dal punto di vista personale? È stata una stagione travagliata, da almeno venti giorni, forse da quando è arrivato il coach, mi sento in forma. Mi sento bene e ho voglia di dare tutto quello che ho".

