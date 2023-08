Lecce, D’Aversa non concede riposo: recuperato un attaccante

TUTTOmercatoWEB.com

Il Lecce prosegue senza sosta la preparazione per la sfida d’esordio contro la Lazio. Il match è in programma per domenica 20 agosto, il fischio d’inizio è alle 20:45. D’Aversa non concede riposo, neanche per il giorno di Ferragosto. Come riporta il sito ufficiale del club salentino, la squadra si è allenata nel pomeriggio e ha visto il ritorno in gruppo di Joel Voelkerling Persson. Questo il comunicato: “Il calciatore Joel Voelkerling Persson, nel pomeriggio di oggi, riprenderà ad allenarsi regolarmente con il gruppo. Dopo aver usufruito di un permesso nel periodo del ritiro pre-campionato per motivi familiari, l’attaccante è rientrato in sede, si è allenato a parte e terminata la preparazione è a disposizione di mister D’Aversa. I giallorossi nel pomeriggio si alleneranno sul campo dell’Acaya, dove è fissata la ripresa della preparazione in vista del primo impegno di campionato domenica al Via del Mare con la Lazio”.

