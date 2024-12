Lecce - Lazio, al via la vendita dei tagliandi: tutte le info

Il Lecce sarà il prossimo avversario della Lazio in campionato, la sfida sarà valida per la diciassettesima giornata di Serie A. L'incontro è in programma sabato 21 dicembre alle 20:45 e per l'occasione la società ha comunicato l'apertura della vendita dei tagliandi e con una nota diramata tramite i canali ufficiali ha reso note anche le modalità di acquisto.

"La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i tagliandi per la gara di Serie A EniLive Lecce-Lazio allo stadio Via del Mare, in programma sabato 21 dicembre alle ore 20:45".

