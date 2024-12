Lecce-Lazio, settore ospiti verso il sold out: ecco quanti biglietti mancano

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è pronta ad archiviare definitivamente la larga sconfitta con l'Inter e si prepara ad affrontare il Lecce al Via del Mare domani 21 dicembre alle 20.45. Con la squadra ci saranno sempre i tifosi biancocelesti, che come per ogni trasferta, se non vietata, si muovono in massa per difendere e sostenere la squadra. Stando agli ultimi dati riportati dal Corriere dello Sport, a più di 24 dalla gara, il settore ospiti sta andando sold out: su 1075 biglietti a disposizione ne mancano appena 133. Esodo biancoceleste, ancora una volta.