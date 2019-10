Lippi: "Caceres non mi stupisce. Ha giocato in Barca, Juve e Lazio"

La sua esperienza alla Lazio non è stata indimenticabile, nonstante le premesse fossero molto buone. Martin Caceres lo scorso gennaio ha fatto ritorno alla Juventus fino alla fine della stagione, per poi ripartire nella nuova Fiorentina targata Commisso. Con le prestazioni ha conquistato una maglia da titolare e per Davide Lippi, intermediario del trasferimento, la cosa non ha rappresentato una novità. Queste le sue parole a TMW Radio: "Io non mi meraviglio del suo rendimento. Negli ultimi dieci anni ha giocato alla Juventus, al Barcellona e alla Lazio, ha 100 partite con la nazionale uruguaiana: di cosa dovrei meravigliarmi?".

