Liverani: "Lazio, non perdere le tue certezze. E ora contro il Napoli..."

Gli episodi di Parma hanno solamente frenato la Lazio, ora costretta subito a ripartire dalla Coppa Italia per la prima sfida in pochi giorni contro il Napoli. Ai microfoni di Radiosei l'ex calciatore biancoceleste Fabio Liverani ha parlato del momento che sta vivendo la squadra di Baroni, tra errori arbitrali, prossimi impegni e la prestazione realizzata al Tardini. Di seguito le sue parole: "Parma-Lazio? Il calcio spesso è così: Rovella fa un gol eccezionale, poi il Var gli toglie la gioia. Non parlo solo della Lazio, ma più in generale credo che si stia andando oltre il calcio. Poi c’è l’errore proprio di Rovella e la gara va in salita. Grande gol il suo, purtroppo oggi con il Var conviene aspettare prima di fare 50 metri di campo (sorride ndr). A me da allenatore succede che devo attendere prima di esultare, altrimenti poi c’è sofferenza. Mi è capitato e non lo rifarò.

"Sul primo gol del Parma, loro sono stati bravi a leggere il momento e questo può accadere. L’episodio ha spostato la partita ma la Lazio ha avuto le sue occasioni. Il Parma gioca, fa un calcio aperto, poi hanno avuto un pizzico di fortuna quando si sono difesi, il portiere ha fatto parate importanti. Sono gare che rivedendole capisci che non hai demeritato ma comunque perdi. Forse passare dal gol fatto al gol preso, ha fatto sì che i biancocelesti si innervosissero. Col tempo una squadra capisce che deve stare tranquilla perché ha le qualità per ribaltarla. La Lazio non deve perdere le certezze acquisite, quelle che l’hanno portata a ad avere queste classifiche in Italia e in Europa. La strada intrapresa è quella giusta e va migliorata durante le gare, capendo bene i momenti, senza farsi trascinare dagli episodi, reagendo di pancia".

"Giovedì col Napoli sarà una gara particolare, perché loro non concedono, non permettono di attaccare facilmente la profondità. Servirà pazienza, sapendo che le occasioni dovranno essere sfruttate. Non so quanto turnover farà Conte perché per loro la Coppa ha priorità. Ora la Lazio ha un obiettivo da centrare, davanti al suo pubblico, e non può sbagliare a dicembre perché qualcosa si potrebbe rovinare in caso contrario. L’obiettivo è importante per il Napoli, ma deve esserlo anche per la Lazio“.