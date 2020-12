Luis Alberto, un assist-man che si riscopre bomber: a luglio l'ultimo "regalo" ai compagni in Serie A

Un assist-man che si riscopre goleador. Luis Alberto, nell'attuale edizione della Serie A, non ha ancora messo a segno alcun "regalo" per i compagni di squadra. Un dato che nessuno si sarebbe aspettato da colui che si è posizionato al primo posto nella classifica relativa agli assist della scorsa stagione. L'ultimo suo passaggio decisivo è datato luglio, giorno della gara contro il Cagliari. Poi, l'assist contro il Bruges nella partita di ritorno della fase a gironi di Champions League, ma in campionato è ancora a secco. Diversa la situazione relativa ai gol del 'Mago'. Tre quelli totali, ma due sono arrivati nelle ultime due gare contro Napoli e Milan. Soltanto altre tre volte, da quando indossa la maglia biancoceleste, lo spagnolo aveva segnato in due partite consecutive (Torino - Atalanta nel dicembre 2017, Spal - Chievo nel gennaio 2018 e Benevento - Udinese a marzo/aprile 2018). Il fantasista sembra aver leggermente cambiato le proprie caratteristiche rispetto alla scorsa annata. Meno assist, più gol: ma il suo contributo non si fa mai attendere.

