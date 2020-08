Manchester City, i convocati per le final eight di Champions: c'è anche David Silva

Il Manchester City ha reso noti i convocati per le final eight di Champions League. Il club inglese, infatti, è impegnato nelle fasi finali della competizione in Portogallo, dopo aver battuto agli ottavi il Real Madrid. Tra i convocati c'è anche David Silva, obiettivo di mercato della Lazio. Il City affronterà ai quarti di finale il Lione. Se dovesse passare il turno troverebbe in semifinale la vincente di Barcellona-Bayern Monaco. Questa la lista completa dei 27 convocati di Guardiola.

Claudio Bravo, Kyle Walker, John Stones, Raheem Sterling, Ilkay Gundogan, Gabriel Jesus, Oleksandr Zinchenko, Aymeric Laporte, Rodrigo, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, David Silva, Benjamin Mendy, Fernandinho, Riyad Mahrez, Joao Cancelo, , Nicolas Otamendi, Ederson, Scott Carson, Phil Foden, Eric Garcia, Gavin Bazunu, Felix Nmecha, Tommy Doyle, Taylor Harwood-Bellis, Cole Palmer, Adrian Bernabe.