Marsiglia – Lazio, Malu Mpasinkatu: "Sfida affascinante. Pedro un campione, ma l'assenza di Immobile...”

A poche ore dal fischio d’inizio tra Marsiglia e Lazio è intervenuto ai microfoni di Radiosei, Malu Mpasinkatu per presentare il match. Ecco le sue parole che inizia presentando i transalpini: “OM? È cambiata tantissimo come squadra. È cambiato il temperamento. Ha questi 22 punti che gli permettono di essere nella parte alta della classifica. Ha uno schema un po’ particolare, 3-3-1-3. Sampaoli continua con la filosofia dell’allenatore precedente. Formata da giovani interessanti, mi piace tantissimo il centrocampo. Anche Saliba è un giocatore che è cresciuto molto sugli esterni che spinge e che ha buona padronanza sulla fascia. Under è un giocatore che conosciamo che ha fatto un grandissimo gol contro il Clermont. Milik non si è ancora sbloccato del tutto, tutti lo aspettano. Non riesce a incidere ancora. Payet è il leader indiscusso, anima e cuore di questo Marsiglia. A livello tecnico è una squadra di alto livello, a volte qualche amnesia ma è una squadra in fiducia. Il risultato dello 0 a 0 dell’andata fa si che oggi al Velodrome sia una gara infuocata per entrambi dato che sono li appaiate a livello di punti. Il passaggio del turno dipende molto da oggi. La Lazio deve fare una partita top in una situazione un po’ particolare, di conseguenza, le motivazioni ai giocatori di Sarri non mancheranno”

LAZIO – “Sicuramente l’assenza di Immobile è un’assenza che pesa, come in qualsiasi partita. Muriqi ha la possibilità di farsi capire dai tifosi della Lazio dimostrando di che pasta è fatto. Queste partite possono cambiare la storia e il vento all’interno della squadra, è un giocatore che ha dato poco finora alla Lazio. Se ti presenti con un tridente formato da Felipe Anderson, Muriqi e Pedro ti presenti con due esterni che possono fare male e Muriqi se lavora a livello fisico, che è il suo pane, può mettere in crisi il tridente del Marsiglia. Da oggi secondo me Sarri si aspetta molto da questa partita"

SERIE A - “Quali giocatori del Marsiglia vedrei bene in A? Caleta -Car, Saliba, Kamara, Guendouzi. Guendouzi ha vinto la Nations League con la Francia. Kamara è un Under 21 in procinto di giocare nella squadra A, ha tanti estimatori come Premier, Bundesliga. In Italia ha avuto un interessamento del Milan oltre che della Lazio"

VELODROME - "È uno stadio che ha il suo fascino e un peso specifico, sarà infuocato e i tifosi spingeranno forte la loro squadra dato che i tifosi della Lazio non saranno presenti. È uno stadio che quando la squadra non gira bene i mugugni sono facili e qualche volta qualche giocatore che non ha quel pizzico di malizia rischia di non giocare bene, rischia l’effetto contrario del Velodrome perché sente la pressione. La Lazio ha dalla sua l’esperienza di questo tipo di partite e ha la possibilità di far gioire i propri tifosi che saranno in tanti davanti alla tv"

STATISTICHE – “Il Marsiglia sta prendendo pochi gol. Pau Lopez in prestito dalla Roma è diventato titolare, anche oggi pensavo che potesse dargli un turno di riposo invece Mandanda è in panchina. La difesa non prende gol, c’è molta compattezza e fiducia. Ci sono giocatori di qualità alta che permettono alla squadra di non subire ma di segnare”

SARRISMO – “Quando si cambia radicalmente ci vuole del tempo. La partita con la Fiorentina è stata vinta da una squadra che ha voluto ottenere a tutti i costi un risultato grazie al gol di un campione che è Pedro. Anche gli stessi interpreti devono capire. Stupisce come Luis Alberto in questo progetto non sia ancora al centro dell’attenzione”

TATTICA E TECNICA – “Che sfida sarà? Sarà una gara in cui le squadre cercheranno di scoprirsi il meno possibile perché è una gara decisiva. È normale che tutte e due le squadre hanno un passo tecnico importante che possono con una giocata singola o di gruppo, come il gol della Lazio contro la Fiorentina, secondo me sarà sulla falsa riga di questo modo di giocare. A livello tecnico è una delle partite di Europa League più affascinante"