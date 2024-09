Milan, Fonseca: "Contro la Lazio abbiamo avuto un'evoluzione. Su Sarri..."

TUTTOmercatoWEB.com

Terminata la sosta ecco che si appresta a ricominciare il campionato da dove lo avevamo lasciato. La Lazio viene da un pareggio in casa contro il Milan per 2-2: prima lo svantaggio con la rete di Pavlovic, poi il pareggio e la rimonta con Castellanos e Dia e infine il pareggio di Leao.

Un pareggio che per il Milan è valso il 14esimo posto in classifica, ma che non è una tragedia per Paulo Fonseca. Nella conferenza stampa di Milan-Venezia, il tecnico rossonero è tornato sulla partita contro la Lazio: “Tra Parma e Lazio abbiamo avuto un’evoluzione. Contro il Parma abbiamo sofferto, ma con la Lazio siamo migliorati molto. Il problema era di organizzazione difensiva, ci abbiamo lavorato".

Il tecnico del Milan si è poi espresso anche su Sarri, che nei giorni scorsi ha concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha avuto modo di parlare del Milan: “Sarri per me è il migliore allenatore italiano. Rispetto sempre le opinioni degli altri, soprattutto se in forma costruttiva come quella di Sabri e Boban. Sono opinioni, ma poi sono io che lavoro con i giocatori e siamo allenatori diversi. Devo seguire quello che credo io, non quello che credono gli altri".