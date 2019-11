Milan - Lazio / Radu euforico abbandona lo stadio decantando due imprese

Ha lasciato lo stadio San Siro col sorriso sul volto di chi porta nel cuore due imprese storiche. Passerà agli annali questa vittoria in casa del Milan da parte della Lazio. Un successo atteso 30 anni che fa parlare di se negli spogliatoi dell'impianto lombardo. Stefan Radu è fra i più euforici. Nell'abbandonare la struttura per far ritorno a casa, il difensore dei capitolini non ha mancato di rimarcare ai presenti due appuntamenti indimenticabili di questa sua lunga militanza in biancoceleste. Due gemme di un lungo cammino. Così, neanche troppo sottovoce, eccolo lì a parlare del 26 maggio e dell'1-2 di oggi, da vero laziale.