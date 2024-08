Milan, verso il big match con la Lazio: in due non partiranno con la squadra

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan è in partenza, nel pomeriggio prenderà un volo che lo porterà nella Capitale in vista del big match di domani all'Olimpico contro la Lazio. Intanto, riporta SkySport, c’è qualcuno che ha lasciato Milanello in anticipo con destinazione diversa rispetto a quella della squadra. Si tratta di Jovic e Bennacer che non prenderanno parte alla trasferta perché diretti in altri club, la società rossonera sta lavorando alla loro cessione.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE