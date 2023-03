Monza-Lazio, i precedenti: prima volta in Serie A, ma in Coppa Italia...

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio si appresta ad affrontare il Monza all'U-Power Stadium per proseguire la rincorsa ad un posto in Champions League. Naturalmente si tratta della prima sfida in terra lombarda nella massima serie. All'andata all'Olimpico fini 1-0 per i biancocelesti con la rete di Luka Romero. Tutti gli altri confronti invece sono avvenuti in Serie B. I capitolini non sono mai riusciti ad espugnare il fortino brianzolo e in 8 apparizioni hanno totalizzato 4 sconfitte e 4 pareggi. Più fortunato l'incrocio in Coppa Italia del 23 agosto 2006 quando l'allora squadra di Delio Rossi passò il turno ai calci di rigore per 4-3 dopo l'1-1 dei tempi regolamentari firmato da Zauri e Beretta. Dunque, l'auspicio è che già da domenica prossima (calcio d'inizio alle ore 15:00) si possa invertire questo trend per nulla favorevole.