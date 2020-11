Morte Proietti, il messaggio della Serie A: "Ciao Gigi, artista immenso"

Tutti questa mattina sono rimasti costernati dalla notizia della morte di Gigi Proietti. L'attore romano ha lasciato un segno indelebile dentro ognuno di noi e non importa se lo abbia fatto interpretando Mandrake, il Maresciallo Rocca, mentre prestava la voce al Genio della Lampada di Aladdin o in uno dei suoi innumerevoli sketch irriverenti e divertenti, ma anche riflessivi. Gigi era anche un grande tifoso di calcio e della Roma in particolare. La Serie A, attraverso il suo account Twitter, lo ha voluto ricordare con questo messaggio: "Ci ha lasciati Gigi Proietti, artista immenso. Amante del calcio e innamoratissimo della Roma tanto che per non perdersi neanche una partita dei giallorossi, era sua abitudine far accendere un televisore per seguire la partita mentre era sul set a girare. Ciao Gigi!".

