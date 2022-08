Napoli, Graziani: "Kvaratskhelia? Mi ricorda un ex giocatore della Lazio"

Un avvio straordinario di Khvicha Kvaratskhelia in Serie A, tanto che Graziani lo paragona a un ex storico giocatore della Lazio...

Il grande protagonista di queste prime due giornate di Serie A è stato il nuovo acquisto del Napoli: Khvicha Kvaratskhelia. L'ala georgiana, arrivata in Campania per circa 9 milioni di euro, ha realizzato 3 gol e 1 assist in soli due match e ora sta facendo parlare tutti di lui. Anche Ciccio Graziani, ex attaccante di Roma e Torino, ha commentato le sue prestazioni paragonandolo a un ex giocatore della Lazio: "Chi mi ricorda, Kvara? Alen Boksic della Lazio: quando partiva, non lo fermavi mai"